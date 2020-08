Documentaire

Dans cet épisode, c'est le rôle central de la ville de New York dans les comics qui est mis en lumière. Mais le 11 septembre a marqué l'Amérique et l'industrie de la BD pour toujours. Les comics se sont approprié à la fois la peur et la frustration après l'attaque, le Patriot Act et la réponse apportée à cet événement tragique… changeant radicalement l'écriture les BD et la représentation des super-héros !