Un Noël plein d'étincelles

1 téléfilm

Pour préparer les décors du spectacle de Noël de l'école, Cadence, divorcée et organisatrice de mariages, est en binôme avec Henry, veuf et célibataire. Ils sont tous les deux débordés : Cadence marie sa meilleure amie et Henry s'occupe de la décoration d'une importante soirée de Noël. L'amour et la neige s'invitent à la fête et chamboulent tous leurs plans… © BRAIN POWER STUDIO