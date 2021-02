Le M.U.G

10 épisodes

Le M.U.G., c´est le nouveau Magazine d´Utilité Générale, qui reçoit celles et ceux qui font l´actualité française et internationale... en presque chair et en os ! Interviews exclusives, invités d´exception, maquillages d´anthologie, avec Alex Vizorek en maître de cérémonie et Kody dans tous les rôles. © Golden Network