Encore et toujours amoureux

1 téléfilm

Fiona et Martin se sont aimés. Elle était la jeune fille au pair qui gardait ses frères, il rêvait de faire carrière dans la musique. Le jour où elle est partie brusquement, elle lui a brisé le cœur et les deux amoureux se sont perdus de vue. Vingt ans plus tard, ils se retrouvent par hasard au bar d'un hôtel. Fiona est célibataire, manageuse d'un groupe de rock, et Martin est marié, a deux enfants et travaille dans l'entreprise de son père. Entre eux, la flamme ne tarde pas à se raviver… © Red Arrow