Nouveau Nouveau Documentaire | Politique

La bataille de Washington

Un roi brutal et bouffon, soupçonné de trahison. Face à lui : un enquêteur austère et opiniâtre. Un lieu : Washington, échiquier des pouvoirs et contre-pouvoirs américains. Et dans tous les esprits, une question : Donald Trump sera-t-il destitué ? Chaque jour qui passe instruit un peu plus le dossier de la possible collusion entre Donald Trump et le Kremlin lors de la campagne de 2016. Pendant deux ans, Washington fut le théâtre de ce face-à-face entre le Président et le procureur. © Balanga