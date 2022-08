Force of execution

1 téléfilm

Alexander Coates, criminel notoire, n'hésite pas à tuer les membres des gangs rivaux ou ses collaborateurs en qui il manque de confiance. Son bras droit l'ayant trahi, il l'élimine et le remplace par Hurst, qui se voit confier un sale boulot : infiltrer une prison pour tuer un détenu d'un gang rival. Induit en erreur par Ice, Hurst tue la mauvaise personne et, de retour chez Alexander, il est torturé et se retrouve à la rue, dans un sale état. Ice se rapproche alors d'Alexander dans le but de lui prendre son business. Hurst essaie de reconstruire sa vie mais découvre qu'Ice joue double jeu. Il va devoir choisir son camp. © SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION