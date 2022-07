En famille

81 épisodes

Jacques délaisse Brigitte au profit de sa nouvelle obsession : son potager. Brigitte est en plein déni de vieillesse, ce qui amuse Jacques et ses filles. Marjorie ose se rapprocher de Jean-Pierre lors de cours de tango enflammés mais tous deux redoublent de gaffes et de non-dits. Antoine et Chloé oscillent entre plans drague ratés, bulletins scolaires catastrophiques et amour par intermittence. Roxanne s'est lancée dans des cours d'arabe pour faire plaisir à Kader (Tarek Boudali) © NOON