L'histoire officielle, écrite après-guerre par les autorités américaines, est celle du "mal nécessaire" : il fallait utiliser la bombe pour terminer la guerre. Mais derrière la version des manuels scolaires et des films de propagande se cache une autre histoire. Ce film revient, sous un angle inédit, sur les premières explosions atomiques de l'Histoire de l'humanité, Hiroshima et Nagasaki. Il propose une immersion historique saisissante depuis les coulisses du Projet Manhattan jusqu'aux recherches secrètes menées au Japon, pendant plusieurs décennies, sur les effets de l'irradiation. Le fil conducteur est l'histoire fascinante des scientifiques qui ont conçu la bombe nucléaire dans le plus grand secret, en concluant un pacte avec les militaires et les industriels, une relation qui va mener le monde au feu atomique. Ce film d'investigation raconte l'entrée du monde dans l'ère nucléaire en se basant sur une collection unique d'archives américaines et japonaises. Hiroshima n'est pas un événement du passé mais fait partie d'un présent qui nous concerne tous !