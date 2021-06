Les dix Commandements

2 téléfilms

L'histoire de Moïse, chef du peuple hébreu et fondateur de la première religion monothéiste. XIIIème siècle avant Jésus-Christ. Selon une prophétie, un enfant sauvé des eaux renversera le pharaon Ramsès et libérera le peuple réduit en esclavage depuis plus de 400 ans, devenant ainsi le chef des Hébreux. Moïse, « celui par qui Dieu parla » abattit les sept fléaux sur l'Égypte et fendit les eaux du Nil pour libérer son peuple. © Hallmark