La fille de l'ascenseur

Jonathan est un jeune et séduisant avocat, bourreau de travail et célibataire. En se rendant au cocktail célébrant son association au cabinet, il se retrouve bloqué dans l'ascenseur avec Liberty, serveuse et étudiante en cuisine, jolie et insouciante. C'est le début d'une belle histoire même s'ils savent que tout les sépare... © RHI Entertainment

