Nouveau Nouveau Téléfilm | Thriller

La folie de Barbara

Ethan et Lucy vont avoir un enfant. L'accouchement se passe mal, le bébé ne survit pas et Barbara, la mère d'Ethan, en est très affectée. Seul à nouveau, Ethan tombe amoureux de Kendall, divorcée et mère de deux enfants, Amy et Bobby. Barbara développe alors un amour inconditionnel pour ses nouveaux petits-enfants, et devient prête à tout pour écarter ceux qui risqueraient de la séparer d'eux… © Delivery production