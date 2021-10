Jean-Jacques Goldman : la grande soirée anniversaire

1 émission

Pour célébrer les 70 ans de Jean-Jacques Goldman et ses 40 ans de carrière, les plus grandes stars françaises se réunissent pour un prime anniversaire exceptionnel ! Calogero, Louane, Amir, Florent Pagny, Clara Luciani, Kendji, Soprano, Amel Bent, Michael Jones, Julien Doré, Slimane, Vitaa, Patrick Fiori, Hélène Segara, Benabar et tant d’autres seront présents pour mettre à l’honneur l’artiste préféré des Français. Ils ont chacun choisi une chanson dans le répertoire de Jean-Jacques Goldman, nous raconteront ce qu’elle représente pour eux et l’interpréteront dans une version et une mise en scène inédites ! Spectacle, émotion et souvenirs seront au rendez-vous pour cette grande fête orchestrée par Marie Portolano. Préparez-vous à redécouvrir tous ces titres cultes et à vivre un anniversaire qui s’annonce inoubliable ! © DMLS TV