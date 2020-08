Nouveau Nouveau Divertissement | Cuisine

La grande vadrouille de Norbert

À bord de son camping-car, Norbert Tarayre va sillonner la France et se lancer dans un road-trip à la découverte des régions françaises et de leurs traditions les plus farfelues, les plus insolites et les plus surprenantes. Un tour de France qui promet bien des surprises et des rebondissements ! © Studio 89