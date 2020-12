Un sapin de Noël, deux amoureux

1 téléfilm

Erin, la fille du maire d'une petite ville du Colorado, organise une soirée d'illumination de Noël et cherche un magnifique sapin. Elle trouve ce qu'il lui faut dans le jardin de son voisin Kévin, un pompier célibataire, mais celui-ci refuse car il ne porte pas le maire dans son cœur. Afin de le convaincre et passer plus de temps avec lui, Erin l'engage pour gérer la sécurité de l'événement... © Red Arrow