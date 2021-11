Noël dans mes montagnes

1 téléfilm

Laney est une star de la chanson country, mais sa carrière est sur le déclin et pour revenir sur le devant de la scène, elle accepte un concert de Noël à New York, ce qui signifie qu'une fois de plus, elle ne passera pas les fêtes avec sa mère dans son village natal. Sur le trajet, elle est bloquée par la neige et croise son ex amour de jeunesse Robbie, qui la ramène chez elle. Les retrouvailles sont électriques, mais c'est l'occasion idéale pour se rapprocher… © Red Arrow