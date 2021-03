La route la plus dangereuse d'Europe

C'est la route la plus dangereuse d'Europe : L'E85, dans l'est de la Roumanie. Une route nationale qui relie la capitale du pays, Bucarest, à la frontière ukrainienne. La Roumanie détient un triste record, c'est le pays le plus dangereux d'Europe en matière de sécurité routière : plus de 2 000 décès et 40 000 blessés graves chaque année. C'est quatre fois plus d'accidents mortels qu'en France par rapport à la population. © Impala Prod

