Pour la première fois en France, vivez une expérience musicale hors du commun ! Grâce à la « réalité augmentée », les tubes de vos artistes préférés vont prendre une toute nouvelle dimension. Cette technologie, qui arrive pour la toute première fois dans un divertissement, révolutionne le genre, elle ouvre un champ des possibles infini pour une soirée… extraordinaire ! La réalité augmentée dernière génération, c'est une véritable prouesse technologique qui permet de plonger les artistes dans des décors dignes des effets spéciaux des plus grands films. Une immersion totale où le plateau s'efface en direct pour laisser place à des décors virtuels plus fous les uns que les autres. L'équipe artistique de l'émission a collaboré pendant des semaines avec les artistes pour concevoir des décors sur mesure, pour que la technologie serve parfaitement les chanteurs et leurs chansons. Attention, préparez-vous à découvrir la musique comme vous ne l'avez jamais vue ! Ainsi, Julien Doré voyagera d'une cabane en pleine forêt à l'immensité du grand Canyon, où des animaux oniriques viendront s'inviter dans ce décor pour créer un univers à la mesure de la créativité et de l'originalité de l'artiste. Le duo événement, Vitaa et Slimane, interprétera son tube « De l'or » dans la magnifique salle de bal d'un château où le sol deviendra un échiquier géant opposant le roi Slimane à la reine Vitaa. À l'image des paroles de cette chanson, le sol se dérobera progressivement sous leurs pieds, car au jeu comme en amour, tous les coups sont permis ! Kendji et Soolking, Gims, Louane, Patrick Bruel, Calogéro, Amel Bent, Florent Pagny, Patrick Fiori, Clara Luciani… auront tous droit à leur mise en scène à couper le souffle, où la réalité va se mêler au virtuel pour créer des univers visuels extraordinaires.