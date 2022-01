Dr. Jekyll et Mr. Hyde

1 téléfilm

À Boston, un mystérieux serial-killer s'attaque aux femmes seules. Le distingué Dr Henry Jekyll demande à son ami Gabe Utterson de lui recommander un brillant avocat à qui il souhaite faire des révélations importantes. Il l'envoie chez Claire Wheaton, une avocate spécialisée dans la défense des causes perdues. Il lui confesse qu'il est l'objet de ses propres recherches et qu'il est Mr Edward Hyde, son double démoniaque, auteur des crimes. © RHI ENTERTAINMENT INC