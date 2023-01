Alice, 20 ans, vit à Bayeux et a un don pour le stylisme. Un jour, elle rencontre Agnès, une riche parisienne qui l'aide à intégrer une prestigieuse école d'arts appliqués. La jeune femme quitte alors son milieu modeste pour s'installer à Paris et rencontre Antoine, le fils d'Agnès, qui s'éprend d'elle. Alice découvre alors le milieu bourgeois et l'intérieur d'un monde qui la fascine : "le beau monde"... © LE MEILLEUR DU CINEMA