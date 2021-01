Le sapin sur le toit

1 téléfilm

Séparée de son mari, Sarah a quitté un grand cabinet d'avocats pour revenir dans sa ville natale. À quelques jours de Noël, elle retrouve ses amis et voisins, comme Dale Landis qui, depuis toujours, met un sapin sur son toit. L'homme vit seul depuis le départ de sa femme et son fils 30 ans plus tôt. Sarah apprend alors avec effarement que Dale passe Noël en prison pour non-respect des règles d'urbanisme. Cette année, c'est le nouvel assistant du procureur, John Keaton, qui est chargé de faire appliquer la loi… © Sonar Entertainment