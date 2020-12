Nouveau Nouveau Téléfilm | Romance

Le chalet de Noël

Photographe pour une agence de voyage et fan des traditions de Noël, Grace accepte de partir faire un reportage sur le festival d'un charmant village, avec sa mère et sa fille. À leur arrivée, elles découvrent que leur chalet a été loué deux fois et qu'elles vont le partager avec Jack Manning, un auteur en mal d'inspiration qui déteste Noël. La cohabitation va être animée… © Reel One