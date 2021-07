Bob l'éponge

7 dessins animés

Grande star du petit écran et de l'océan, roi incontesté de l'awards avec 25 récompenses à son actif, celui qui depuis plus de 20 ans séduit chaque génération grâce à son humour et sa naïveté arrive sur Gulli ! Bob l'éponge, le personnage culte et... © Gulli