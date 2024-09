Divertissement | Spectacle | Mode & beauté Cette année, le Défilé Walk your Worth de L’Oréal Paris investit l’Opéra de Paris, ouvrant ce lieu emblématique pour célébrer la beauté, l’émancipation des femmes et l’inclusivité. Les porte-paroles internationaux de la marque, les experts beautés et les créateurs de mode seront réunis pour une déclaration féminine et féministe, en direct sur M6+