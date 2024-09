Divertissement Six Bachelorettes ayant marqué la soirée par leur humour et leur franc-parler se réunissent pour visionner et commenter les moments forts de la soirée. Elles découvrent les images pour la première fois, quelques semaines après avoir vécu l’expérience. Ce sera pour elles l’occasion de dire tout ce qu’elles pensent du Bachelor et des autres Bachelorettes, de partager des moments de camaraderie et d’apporter un nouveau regard sur ce qu’elles ont vécu… Des magnétos thématisés viendront également rythmer cette soirée entre copines et permettront de révéler aux téléspectateurs des séquences inédites…