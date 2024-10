Divertissement | Humour | Compétition Plongez dans l’univers de l’émission culte et retrouvez les moments les plus mémorables à travers de nombreuses images d’archives : perles des candidats, questions surprenantes ou soirées thématiques marquantes (bodybuilders, célébrités, duos...). Découvrez également des extraits des versions anglaises et internationales, ainsi que des interviews de personnalités telles que Laurence Boccolini, Isabelle Morini-Bosc, l’ancienne productrice Alexandra Crucq et Vincent Dedienne.