Michael Jackson : Leaving Neverland

2 documentaires

M6 vous propose de découvrir en exclusivité un documentaire choc qui raconte à travers le récit de deux hommes, James Safechuck et Wade Robson, la face cachée du Roi de la Pop. Présenté à l'occasion du festival de Sundance en janvier dernier, il a suscité de nombreuses réactions. Quand des allégations d'abus sexuels accusant Mickael Jackson font surface en 1993, peu de personnes pensent le Roi de la Pop capable d'actes aussi graves. Dans ce documentaire événement, James Safechuck et Wade Robson, deux jeunes garçons devenus amis avec Michael Jackson alors qu'ils étaient âgés de 10 et 7 ans, témoignent face caméra et racontent la relation qui les liait à Mickael Jackson. Leurs familles n'étaient pas au courant de la manipulation et des abus auxquels auraient été soumis les deux enfants pendant plusieurs années. Par le biais d'entretiens poignants avec ces enfants, devenus aujourd'hui adultes, et de leurs familles, « Michael Jackson : la parole des victimes » met en lumière la manipulation dont ils ont été victimes. Aujourd'hui, ces deux témoins, père de jeunes enfants, ont décidé de parler. © Kewmediagroup