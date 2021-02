Toi-même tu sexes

9 documentaires

4 jeunes dont la vision de la sexualité est basée sur des idées reçues vont vivre une incroyable expérience. Grâce aux témoignages inédits de producteurs, réalisateurs et porn stars, ils vont être plongés en immersion dans le milieu sulfureux et transgressif du sexe. Puis ils partageront leurs points de vue pour tenter de déconstruire leurs préjugés. Mais à la fin, changeront-ils d'avis ? Leur jugement aura-t-il évolué ? Et quelles vérités vont-ils en tirer ? © Golden Network