Quatre amis américains se retrouvent à Londres pour un mariage et voient leurs vies complètement bouleversées à cause d'une révélation explosive faite devant l'autel. Ils ne se doutent alors pas un instant de l'année qui les attend, ponctuée de romances et de peines de cœur. Des relations seront tissées et brisées, des scandales politiques exposés, et bien sûr il y aura quatre mariages... et un enterrement. © MGM (groupe)