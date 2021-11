Le Noël des petites terreurs

Peu avant Noël, Rodney Mike et Henry, pensionnaires de l'orphelinat de St Thomas, sont envoyés à la ferme des Green, un couple charitable et sans enfant. Connus dans la région pour fabriquer des jouets destinés aux enfants pauvres, Jack et Cherie Green se décident soudain à adopter l'un des trois orphelins... © RHI ENTERTAINMENT INC