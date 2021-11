Le Noël du cœur

Baxter, jeune photographe qui essaye de vivre sa passion, est fiancé à Audrey, qui rêve d'un mariage grandiose. Peu avant Noël, Baxter remporte une petite fortune lors d'un tirage au sort et décide d'aider les personnes en difficulté autour de lui en se faisant appeler l'Elfe Lucky. Il va alors croiser la route de Westin, un petit garçon qui a perdu son père, et sa mère Pamela… © REEL ONE ENTERTAINMENT