Magazine | Emotion

Noël, c'est une période de l'année qu'attendent tous les enfants. Et quand ils sont nombreux, la famille se prépare pendant des semaines pour que la fête soit à la hauteur de leurs attentes. Trois tribus originales nous ont fait partager leur réveillon pas comme les autres. Dans le Lot-et-Garonne, Ludivine et Reda ont sept enfants. Reda est d'origine marocaine et Ludivine a été élevée dans la tradition catholique. Ensemble depuis vingt-deux ans, ils aiment les fêtes de Noël. Pour eux, gâter leur famille nombreuse est important : ils y consacrent une grande partie de leur budget annuel. Cette année, ils réservent une surprise à Kilian, leur aîné. Comment réagira-t-il ? En Bourgogne, Fanny et Fabrice élèvent cinq enfants, quatre filles et un garçon. Et ils abritent chez eux, dans une ferme en pleine campagne, une incroyable ménagerie : tortues, chevaux, lamas et wallabys. Alors, même pour Noël, toute la famille vit au rythme de ses pensionnaires. Au point que cette année, les parents vont complètement oublier d'emballer les cadeaux des enfants ! S'en rendront-ils compte à temps ? Dans l'Aude près de Carcassonne, Jessie, Daniel et leurs trois enfants sont fans de déco de Noël. Chaque année, leurs installations envahissent la maison et le jardin pour qu'ils deviennent les plus beaux du village : traîneaux, crèche géante et guirlandes. Toute la famille s'y met. Une belle revanche pour Daniel, le papa, qui n'a pas eu la chance d'être gâté dans son enfance. Cette année, la maison sera-t-elle prête à temps pour la visite du Père Noël ?