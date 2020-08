Téléfilm drame

Parents, futurs papas et professeurs interprètent mal le geste des sept lycéennes qui, depuis le début, se sont toutes montrées solidaires de Maria, première adolescente à avoir annoncé sa grossesse et à avoir été écartée de l'école. Et plus l'affaire prend de l'ampleur, plus leur pacte ressemble à une réaction contre l'autorité parentale. Suite aux fausses rumeurs répandues sur le professeur Marcos, les jeunes filles décident de sceller un nouveau pacte : s'enfuir...