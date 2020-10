Une idylle d'automne

1 téléfilm

Les familles de Frankie Baldwin et de Nate DeLuca ont toujours été rivales. Lorsque Frankie et Nate se disputent une propriété viticole alors que la récolte approche, ils ne voient pas d'autre option que de diviser les terres en deux avant qu'un jugement ne soit prononcé. Ils vont faire séparément les vendanges de leur parcelle respective et celui ou celle qui sera capable de produire le meilleur vin remportera la propriété entière... © Muse Distribution Inter. INC.