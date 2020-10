Divertissement | Musique | Spectacle

RTL2 fête cette année ses 25 ans. La station du Son Pop-Rock a proposé le vendredi 6 mars une journée spéciale, BACK IN THE 90's pendant laquelle ses auditeurs feront un grand bond dans le temps pour revivre l'ambiance et écouter le son pop-rock des années 90. C'est l'occasion de redonner exceptionnellement vie au concept qui a fait les grandes heures de la FM : Les dédicaces.