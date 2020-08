Emissions

Dans l'émission de jeudi 25 juin,à ne pas manquer : le dernier KARAOKE GAME de la saison ! Vacher et toute la team a essayé à nouveau de prononcer des phrases imprononçables et c'est très drôle ! Même Bruno Guillon a essayé ! Et dans le Anne So Excited, Anne So nous a parlé des bienfaits du sexe sur la santé ! Retrouvez le Vacher Time du lundi au vendredi, de 16h à 19h, en replay sur Funradio.fr et sur vos applications de podcast favorites.