Michaël Youn : du Morning Live à Divorce Club

1 documentaire

Il y a 20 ans, Michael Youn faisait ses premiers pas sur M6 dans le Morning Live, une émission aujourd'hui devenue culte. Il revient à la télévision avec Le Morning Night et au cinéma avec Divorce Club. Ce documentaire retrace tous les grands moments du comédien Michaël Youn. L'occasion de retrouver toutes les images marquantes d'un artiste à l'énergie et la créativité débordantes ! Entouré de ses proches, de Vincent Desagnat et des artistes avec qui il a collaboré, il se confie avec sincérité sur les grands moments qui ont marqué sa vie. Révélé en 2000 dans le Morning Live sur M6, Michaël Youn a marqué les esprits avec ses mythiques boîtes à images où il hurlait dans les lieux publics à travers son mégaphone « Morning Live de 7 h à 9 h, l'émission qui réveille tes voisins ! » mais aussi de nombreux sketches hilarants. Véritable homme de télévision, il reviendra sur ses interventions télévisuelles toujours remarquées et parfois contestées. Michaël Youn marque aussi de son empreinte le milieu de la musique. Nous en saurons plus sur ses tubes incontournables et ses parodies légendaires ! Également acteur et réalisateur de comédies à succès, nous découvrirons comment il a vécu ses succès et échecs. À travers ce documentaire, Michaël Youn se dévoile sur sa vie et sa façon d'aborder son métier. Des confidences rares qui lèvent un peu plus le voile sur les facettes de cette personnalité appréciée du public, de cet artiste complet aux multiples talents... © Broadster