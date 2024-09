Film | Film français | Comédie Jahwad a trente ans, bac moins huit et quatre redoublements à son actif. Il est recherché par la police et sa famille ne le supporte plus. Un jour, une occasion inespérée lui est offerte, celle de retourner au collège. Après tout, c'est bien le collège : il y a de l'ambiance, les camarades sont sympathiques et les policiers absents. Tout irait pour le mieux s'il n'y avait pas ce léger détail : Jahwad a pris la place du prof...