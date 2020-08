Documentaire

Survie en pleine jungle, parcours d'obstacles réputés infranchissables, techniques de combat : 35 soldats vont devoir repousser leurs limites physiques et psychologiques pour venir à bout de la formation militaire la plus prisée et la plus difficile. Face à eux, les impitoyables instructeurs de la Légion étrangère. Âgés de 20 à 45 ans, les stagiaires ont été sélectionnés parmi les meilleurs éléments de l'armée française. Tous rêvent d'épingler à leur uniforme l'insigne réservé aux spécialistes de la forêt amazonienne, l'un des terrains d'action les plus hostiles au monde. Pourtant préparés à affronter des conditions extrêmes, ces soldats d'exception vont découvrir un univers où le confort est sommaire, la discipline de fer et le moindre faux pas éliminatoire. Même la nourriture se mérite ! Après quatre semaines d'efforts et de privations, combien seront encore au garde-à-vous, prêts à recevoir le précieux sésame ? Immersion au cœur d'une aventure hors du commun.