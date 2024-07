Cara Delevingne explore le genre, la sexualité et nos désirs les plus profonds. En voyageant à travers le monde, elle se questionne sur nos orientations sexuelles et sur le genre. Se définissant comme pansexuelle, elle accepte d’être le sujet de différentes expériences scientifiques et part à la rencontre d’individus qui assument de vivre leur sexualité autrement. Polyamour, non-binaires, fossé orgasmique ou encore la pornographie, Cara lève tous les tabous. © FREMANTLE MEDIA LTD