Vous valez mieux que ce cliché

LES BAD GUYS, la nouvelle comédie d’aventures des studios DreamWorks et inspirée par la série éponyme de livres pour enfants à succès. Le film d’animation met en scène une bande d’animaux, redoutables criminels de haut vol, qui sont sur le point de commettre leur méfait le plus éclatant : devenir des citoyens respectables. Avec les voix de Pierre Niney, Jean-Pascal Zadi, Igor Gotesman, Alice Belaïdi, Doully et Natasha Andrews. The Bad Guys © 2022 DWA LLC. All Rights Reserved © Universal