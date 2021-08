Diva's Kabaret

Enregistré au Cabaret Le Diva's Kabaret à Paris Retrouvez le show de transformistes haut en couleur orchestré par LaDiva Live qui interprète les tubes des plus grandes divas du XXe siècle. Avec également : Lara Fullcamp dans son show burlesque et ses meilleures imitations, l'irrésistible Martine SuperStar, icône des nuits parisiennes, Sweety Bonbon, le pianiste aux doigts de fée et Lulu Belle Of Paris qui incarne une Nicoletta plus vraie que nature… © One + One Movie