Paul Walker : une vie brisée

1 documentaire

À tout juste 40 ans, Paul Walker décède dans un accident de la route en 2013. Ce film est un hommage à l'acteur, composé d'images privées inédites et de témoignages de ses proches pour retracer son parcours. Personnalités du cinéma et membres de sa famille se succèdent pour raconter ce qui animait cet homme. On y découvre sa passion pour le surf et les sports automobiles, ainsi que pour la biologie marine et les requins. Car sa vie ne s'est pas toujours déroulée sous le feu des projecteurs. © FREMANTLE MEDIA LTD