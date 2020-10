Incroyables gâteaux

12 émissions

Cette série-documentaire retrace les succès et les échecs d'un groupe de pâtissiers de haute voltige, qui mettent tout en œuvre pour créer les gâteaux les plus incroyables, les transformant en œuvres d'art. Parmi ces gâteaux exceptionnels et décalés, découvrez un poney grandeur nature, une robe de soirée, une réplique de la Statue de la Liberté d'un mètre vingt ou encore une fresque du Magicien d'Oz. © Twofour Broadcast Limited