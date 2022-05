Les doutes de la mariée

1 téléfilm

Plus son mariage approche, plus Georgie est envahie de doutes quant à son fiancé Phillip, un brillant chirurgien plasticien mais pour lequel elle ne ressent pas le « petit truc en plus » qui lui ferait dire « oui » sans hésitation. Arrivée sur l'île paradisiaque où sa mère a organisé les festivités, Georgie fait alors la connaissance de Luke, un architecte séduisant, non conformiste et plein d'humour... © SONAR ENT.