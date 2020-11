On ne répond plus de rien

1 émission

Elle est cash, décomplexée, et résolument solaire. Il est percutant, sans tabou, et pratique l'humour grinçant. Tous deux ont le goût du bon mot qui claque et le rire facile - il suffit de les écouter aux Grosses Têtes. Karine Le Marchand et Laurent Baffie vont désormais faire des étincelles en duo. Un fois par mois, sur RTL et sur Paris Première, la célèbre animatrice de « L'Amour est dans le pré » recevra des invités qui font l'actualité pour retracer les moments forts de leur vie. © RTL Télévision