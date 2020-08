Nouveau Nouveau

Les globe-pêcheurs en Romanie

Pascal et Bertrand sont deux pêcheurs, amoureux de nature et de grands espaces. Leur passion : partir à la découverte des endroits les plus beaux et reculés du monde, qui sont aussi de véritables paradis de pêche. Au-delà du voyage et de la pêche, les Globe-Pêcheurs aiment rencontrer ceux qui vivent dans ces contrées sauvages et lointaines, des hommes et des femmes attachées à leur environnement, leur culture et leurs traditions. © Carron films productions