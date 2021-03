L'incroyable épopée de cinq personnages hauts en couleur, tous venus d'Afrique du Nord et qui ont révolutionné la pop française des années 60 à 80. Le visage le plus connu est celui d'Enrico Macias, première pop-star pied noir depuis 55 ans et dont les chansons ont trusté les hit-parades, faisant de lui une vedette internationale. © Caméra Subjective

