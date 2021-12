Les murmures de Noël

Plus que jamais, à l'approche de Noël, la brigade céleste des anges veille au bonheur des êtres vivants sur Terre. Mais après 3 000 ans de bons et loyaux services, Uriel manque de motivation. Quand soudain, il tombe sous le charme de Laura, jolie sculptrice aveugle au coeur brisé, et se lance dans une folle entreprise : redevenir humain pour la rendre à nouveau heureuse. © RED ARROW INTERNATIONAL