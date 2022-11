À Noël, avec celio Norbert se porte volontaire pour vous régaler. Découvrez comment Norbert revisite les boîtes cadeaux food de celio : club sandwich, kebab et pizza ! Des cadeaux trompe l'œil pour le monsieur cuistot de la famille et des recettes efficaces et délicieuses pour tous. Et ce n'est pas la seule surprise : tentez de gagner un moment privilégié dans un des restaurants de Norbert ! © M6 Créations