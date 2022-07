Paris Marseille, meilleures ennemies ?

Les Parisiens se la racontent, les Marseillais parlent fort ; les Parisiens sont stressés, les Marseillais sont des glandeurs... Cette guerre de clichés nourrit depuis bien longtemps les fantasmes et les slogans de stade de foot. Et si on cherchait à en savoir plus ? Voyage entre Marseille et Paris, dans l'histoire de deux rivales qui adorent se détester. © UGOPROD